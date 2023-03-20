شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض قطاعات الجيزة لمدة 8 ساعات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال الجزء الثانى من القطاع الأوسطى لمشروع محور الفريق كمال عامر، سيتم تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 800 مم الجديد على خط قطر 800 مم القادم والمتعارض مع مسار المحور.

مما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارا من اليوم الإثنين الساعة 12 ليلا وحتى الـ8 صباح الثلاثاء لتنفيذ الأعمال.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى (أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة وحتى كوبرى ثروت).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية للأعمال وكذا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المعلنة لتنفيذ الأعمال دون تأخير وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الإنتهاء.

وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع فورا عند الطلب على رقم طوارئ (125).