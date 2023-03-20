شكرا لقرائتكم خبر عن عميد فنون حلوان: تقليل زمن المحاضرات خلال شهر رمضان وتنظيم مسابقات للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن الكلية اعتمدت الجدول الزمنى للمحاضرات خلال شهر رمضان، حيث تبدأ المحاضرات من التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة، موضحة أنه تم تقليل مواعيد المحاضرات عن الأيام الأخرى غير شهر رمضان، مشيرة إلى أن سيتم تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية وديبنية خلال شهر رمضان.

وأضافت الدكتورة ميسون قطب فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023 تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم"خلال الأسبوع السابع من الدراسة وهو ما يتزامن مع شهر رمضان، مشيرة إلى أن اختبارات الميد تيرم تعقد بنظام البابل شيت بالنسبة للمواد النظرية وبنظام تقييم أعمال المشروعات للجزء العملى.

وعلى جانب آخر،كانت وقعت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع مركز تحديث الصناعة لربط الصناعة بالجانب الأكاديمي، وذلك في إطار اهتمام واستغلال البحث العلمي في حل الأزمات التي تواجه مختلف القطاعات الصناعية.

تم توقيع البروتوكول من جانب الجامعة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وقد وقعه من جانب الجامعة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ومن جانب المركز، دعاء سليمة، المدير التنفيذي للمركز، ضمن مشروع "جيتكس اميناتكس" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز التجارة العالمي، بتنظيم وإعداد من الدكتور ياسر عيد رئيس قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

ويهدف البروتوكول إلى العمل على ربط المجال الصناعي بالجانب الأكاديمي من خلال توفير فرص تدريبية لطلاب قسم الملابس لكلية الفنون التطبيقية داخل عدد من المصانع العاملة في قطاع الملابس والنسيج، وكذلك الاستفادة من الأبحاث العلمية المتطورة في حل الأزمات الراهنة التي تواجه هذا القطاع حالياً.