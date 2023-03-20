شكرا لقرائتكم خبر عن مستمر طوال الشهر الكريم.. أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان فى فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد معرض "أهلا رمضان" الذي يقام على مساحة 2000م بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل في محافظة الجيزة، إقبالا كبيرا ومتزايدا من قبل المواطنين؛ لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، فوفقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان من عام 1444 هجريا.

ويتيح المعرض يوميا وحتى نهاية الشهر الكريم، احتياجات المواطنين من السلع الأساسية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والألبان والخضراوات وخلافه في 101 باكية بيعية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية؛ لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاءت أسعار أبرز السلع في المعرض على النحو التالي:

يصل سعر الزيت (800مللى) 35 جنيها، ويصل سعر زيت عباد (800مللي) 60 جنيها، ويصل سعر زيت عباد (1.600مللي) 116 جنيها، ويصل سعر زيت الذرة (800مللي) 70 جنيها، ويصل سعر زيت الخليط (1لتر) 53.5 جنيها.

سجل السكر والأرز 14.5 جنيه للكيلو الواحد، وسجل الدقيق 18 جنيها للكيلو الواحد، وسجلت المكرونة والشعرية (400جم) 10 جنيهات، سجل العدس (500جم) 21 جنيها، وسجلت الفاصوليا (500جم) 19 جنيها، واللوبيا (500جم) 19 جنيها، والفول المعبأ (500جم) 12 جنيها، والسمنة (700جم) 50 جنيها.

يطرح المعرض اللحم السوداني بسعر 165 جنيها للكيلو الواحد، والكبدة البلدى بـ170 جنيها للكيلو، واللحم المفروم بـ160 جنيها، والفراخ البرازيلي المجمدة بـ65 جنيها للكيلو الواحد.

ويطرح المعرض البلح السكودي بـ25 جنيها للكيلو، والبلح الملكابي بـ40 جنيها، والبلح الشامية بـ35 جنيها، وبلح قرن الغزال بـ40 جنيها، وبلح الكراميلا بـ30 جنيها، وجميع أنواع بلح العينات بـ30 جنيها، وجوز الهند بـ90 جنيها، قمر الدين يتراوح سعره ما بين 20 و75 جنيها، والتمر الهندي المغلف بـ30 جنيها، والسوبيا بـ90 جنيها للكيلو الواحد، والسمسم بـ100 جنيه.

كما طرح المعرض الكركديه الأسواني بـ150 جنيها للكيلو، والدوم الأسواني بـ50 جنيها، والفول البلدي بـ30 جنيها، والزبيب الأحمر المصري بـ50 جنيها، والزبيب المصري بـ60 جنيها، والزبيب الإيراني بـ100 جنيه، والزبيب الجولدن المصري بـ80 جنيها.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل مد منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30%.

وشهدت محافظة الجيزة حتى الآن افتتاح 7 معارض لـ"أهلا رمضان" في عدد من المناطق، وهي أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وشارع المدرسة بالمنيب، وشارع بورسعيد بالبدرشين، وشارع شكري القواتلي بالعياط، وطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر، وشارع المطار بإمبابة حي شمال الجيزة، وشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق.