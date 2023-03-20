شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى عن أحياء بمدينة الغردقة 5 ساعات لصيانة المحولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفذ قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، خطة دورية لصيانة المحولات الدورية بمدن محافظة البحر الأحمر، وخاصة فى مدينة الغردقة، تحسباً لحدوث أعطال مفاجئة بالمحولات المختلفة.

وطبقاً لخطة صيانة المحولات اليوم الإثنين، سيتم فصل التيار الكهربى عن منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، بسبب أعمال الصيانة، وذلك حسبما ذكر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر.