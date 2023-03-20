شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الفقد الناتج عن مشاكل فنية بالشبكة المصرية مطابق للمعايير الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أعمال التطوير فى شبكات نقل وإنتاج الكهرباء غير المسبوقة، كان لها دور كبير فى انخفاض نسب الفقد الناتج عن المشاكل الفنية، لافتا إلى أن نسبة الفقد الفني بالشبكة القومية للكهرباء مطابقة للمعاير العالمية و لا توجد بها أي مشكلة.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النمو العشوائى سبب رئيسي فى زيادة معدلات الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي أو الفنية التى تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة علاوة على أنها تؤثر على مستوى الخدمة التى تصل للمواطنين، لذلك وضعت الوزارة هذا الملف على رأس أولوياتها الاسترداد حق الدولة والحفاظ على حق المواطن في الحصول على خدمة بجودة عالية.

وأضاف شاكر، أن الوزارة تستهدف القضاء على سرقات التيار الكهربائي بنسبة 100% ليتمكن المواطن من الحصول على خدمة بجوده عاليه ويمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير والتوسع بالشبكة القومية للكهرباء، علاوة على أنه فى مصلحة المواطن قبل الدولة.

وتابع شاكر، أن شركات توزيع الكهرباء تطبق قانون الكهرباء بكل حزم على المخالفين و لن نسمح بأى تجاوز فى حق الدولة، لافتا إلى أن القانون الجديد يجرم سرقات التيار الكهربائي و تصل عقوبته إلى الحبس.

وقال شاكر إن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 100 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية و المخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 200 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن، وهو الأمر الذى ساهم في خفض نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي بشكل ملحوظ.