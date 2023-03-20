شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: يجب الحصول على تصريح قبل عمل زينة رمضان والان مع تفاصيل الخبر
و أوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" أن الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركاتها التابعة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال شهر رمضان المبارك ، موضحا أن التوسعات التى تمت بالشبكة يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
و أضاف حمزة أنه من المتوقع أن يكون هناك احتياطى يومى فى الشبكة يصل إلى 15 ألف ميجا وات يومياً خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أنه لا توجد أى ازمة فى استقرار التيار الكهربائى لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية و أن ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم أصبح لا يمثل أزمة فى استقرار التيار.
و تابع حمزة أن ملاحقة سارقي التيار الكهربائي بهدف زينة رمضان على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء و الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.