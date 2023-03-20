شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن النيل الأبيض.. ينبع من ثانى أكبر بحيرة عذبة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النيل الأبيض، هو نهر فى أفريقيا، أحد روافد نهر النيل، والرافد الآخر هو النيل الأزرق، ويأتى اسم النيل الأبيض من النهر الذى تكون فى بحيرة نو، حيث يلتقى نهرى بحر الجبل وبحر الغزال.

ويبلغ طول النيل الأبيض نحو 3700 كيلو متر، وتصب بحيرة فيكتوريا إلى مياه النيل الأبيض، حيث تعتبر فيكتوريا هى المصدر الأساسى لمياه نهر النيل وهى تقع على حدود كل من أوغندا، تنزانيا وكينيا.

وفى التقرير التالي نوضح 6 معلومات لا تعرفها عن النيل الأبيض

1- تعتبر بحيرة فيكتوريا هى المصدر الأساسى لمياه النيل الأبيض وهى ثانى أكبر بحيرة عذبة فى العالم.

2- تقع بحيرة فيكتوريا التى ينبع منها النيل الأبيض فى منطقة غنية بالمستنقعات علي حدود كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا.

3- يخرج النيل من بحيرة فيكتوريا ويعرف فى هذا الجزء باسم نيل فيكتوريا ويجري لمسافة 70 كيلو مترا حتى يدخل بحيرة كيوجا ويستمر فى مساره حتى يصل إلى بحيرة البرت.

4- يعرف النيل باسم نيل البرت حتى يصل إلى جنوب السودان، ليدخلها عند مدينة نيمولى حيث يمر عبر شلالات فولا ليعرف عندها باسم بحر الجبل.

5- يتصل بعدها النهر ببحر الغزال ويجرى شرقا ليلتقى ببحر الزراف، ثم يلتقى بنهر السوباط الذى ينبع من الهضبة الحبشية

6- يستعيد النهر مساره نحو الشمال ويمتد النيل لمسافة 720 كيلو مترا يعرف فيها باسم النيل الأبيض، ويستمر فى مساره حاملا هذا الاسم حتي يدخل السودان حت يمر بالعاصمة الخرطوم.