شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة الحديد" تعلن مواعيد القطارات المكيفة والروسية من الإسكندرية إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية والتى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، من محطة مصر بالإسكندرية إلى القاهرة وتستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها. القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة ): قطار رقم 2 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 2.20 صباحا. قطار رقم 1108 الإسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعة 3.05 صباحا . قطار رقم 1904 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 5 صباحا . قطار رقم 8 الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 5.10 صباحا . قطار رقم 3008 الاسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 5.45 صباحا . قطار رقم 2022 الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 7.00 صباحا . قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6 صباحا . قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا . قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8 صباحا. قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا . قطار رقم 1212 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 9.15 صباحا . قطار رقم 132 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 10.20 صباحا. قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 صباحا . قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 1ظهرا. قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 1.10ظهرا. قطار رقم 24 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 2.30 ظهرا . قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3.00 عصرا قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3.30 عصرا . قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6مساءا . قطار رقم 32 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.25 مساءا . قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.10مساءا . قطار رقم 28 الاسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.20 مساءا . قطار رقم 36 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 10.25 مساءا .