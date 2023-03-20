شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة الحديد" تعلن مواعيد القطارات المكيفة والروسية من الإسكندرية إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة ):
قطار رقم 2 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 2.20 صباحا.
قطار رقم 1108 الإسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعة 3.05 صباحا .
قطار رقم 1904 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 5 صباحا .
قطار رقم 8 الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 5.10 صباحا .
قطار رقم 3008 الاسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 5.45 صباحا .
قطار رقم 2022 الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 7.00 صباحا .
قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6 صباحا .
قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا .
قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8 صباحا.
قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا .
قطار رقم 1212 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 9.15 صباحا .
قطار رقم 132 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 10.20 صباحا.
قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 صباحا .
قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 1ظهرا.
قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 1.10ظهرا.
قطار رقم 24 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 2.30 ظهرا .
قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة
3.00 عصرا
قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3.30 عصرا .
قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6مساءا .
قطار رقم 32 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.25 مساءا .
قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.10مساءا .
قطار رقم 28 الاسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.20 مساءا .
قطار رقم 36 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 10.25 مساءا .