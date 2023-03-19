شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل جديدة للشباب فى الجيزة.. مزايا تأمينية وزيادات سنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثير من الشباب عن خطوات التقديم على فرص العمل التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، لأصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة في إحدى شركات صناعة الكابلات.

وكشف الجهاز عن أن الشركة بحاجة إلى مساعدين فنيين إنتاج وأمن إداري، مشيرا أن الوظائف المطلوبة تمنح مزايا للمتقدمين تشمل تأمينا طبيا واجتماعيا وزيادات سنوية ووسائل مواصلات من وإلى الشركة.

وأوضح الجهاز شروط التقديم على وظائف (مساعدين فنيين إنتاج)، مشيرا أنه يشترط للتقديم عليها أن يكون المؤهل متوسط أو فوق المتوسط، والسن لا يزيد عن 30 سنة، والعمل لمدة 8 ساعات، منوها إلى أن الوظائف تفضل خريجي المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية صناعي/تجاري وخريجي الجامعة العمالية، ولا تشترط للخبرة.

كما أوضح الجهاز شروط التقديم على وظيفة (أمن إداري)، مشيرا أنه يشترط للتقديم عليها ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة، علما بأنها لا تشترط الخبرة.

وأوضح الجهاز طريقة التقديم على الوظائف المطلوبة، مشيرا أن على الراغبين في التقدم للوظائف الخالية التوجه إلى مقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

ونوه الجهاز إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".