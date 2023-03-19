شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": الدولة المصرية قادرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، إن الدولة المصرية قادرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية العالمية واستطاعت الحفاظ على الاحتياطي الآمن السلع الاستراتيجية، وتتوسع في سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها، وتحافظ على تنوع الإمدادات من أكثر من دولة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، إلى أن قدرة الدولة على توفير الأموال ولديها كفاءة على إتاحة السلع للمواطن دون مغالاة، موضحا أن هناك بعض الدول تئن من قصور بعض السلع.

وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن لدينا ما يصل إلى 3.3 شهر احتياطي من الأقماح، واستطعنا توفير مركبين من أوكرانيا بـ120 ألف طن، وأقماح من رومانيا وبلغاريا.

وذكر أن الاتفاقية الدولية للحبوب، بدأت عام 1986 وانضم إليها 85 دولة بينهم مصر انضمت لها عام 1995، ولدينا ما يقرب 28 سنة، وتجمع كبار المستوردين للحبوب ولها دور مهم في تقديم الإحصائيات والتحليلات الخاصة بصناعة الحبوب، ولكن عام 2008 بعد المشكلات الاقتصادية العالمية كان دول القائمين على الاتفاقية ليس الدور المنوط للتدخل في السوق وتقديم الحبوب للدول المستوردة، فقررت مصر التخارج من الاتفاقية، وهناك دول طلبت من مصر البقاء في الاتفاقية لأن مصر أكبر دولة مستهلكة للأقماح، وهناك دراسات تجري على قدم وساق للعودة لاتفاقية الحبوب.