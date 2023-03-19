شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية، والبنك المركزى.

كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس ذوي الخبرة كل من السيد محمد الإتربي والدكتور حسين عيسى.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات الاقتصادية، لا سيما ما يخص معدلات التضخم، والجهود التى تقوم بها الحكومة والبنك المركزى من أجل السيطرة على ما شهدته الفترة الأخيرة من تصاعد فى معدلات التضخم.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بدراسة وعرض السيناريوهات المقترحة، بما تتضمنه من إجراءات إضافية، حتى يتم اتخاذ قرارات سريعة تسهم فى تحسين التعامل مع أرقام التضخم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضاً سبل زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، وكذا الجهود التى يقوم بها القطاع المصرفي لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتدبير احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.

كما تطرق الاجتماع إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، وتطورات إتاحة غرفة البيانات الخاصة بشركتي "صافي" و"وطنية" من خلال مستشار الطرح، والعروض المختلفة التى أبدت رغبتها فى هذا الطرح.