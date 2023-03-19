شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شبه جزيرة كيناي وأجزاء أخرى من جنوب وسط ولاية ألاسكا الأمريكية.

وبحسب المسح الجيولوجي الأمريكي فإن مركز الزلزال، الذي وقع في الساعة 7:06 صباحًا بالتوقيت المحلي، على بعد حوالي 25 كيلومترا غرب أنتشور بوينت.

وحدث الزلزال على عمق 69 كيلو مترا، وشعر به على نطاق واسع في جميع أنحاء كيناي.

وأكد المركز الوطني للتحذير من تسونامي أنه لا يتوقع حدوث تسونامي بعد هذا الزلزال.