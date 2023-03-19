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إعلان جدول الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 / 2023، بقسميها: (العلمي / الأدبي)، إضافة إلى موعد اختبارات الشهادتين الإعدادية والثانوية لطلاب البعوث، وامتحانات القراءات بمراحلها المختلفة: (التجويد، العالية، المتخصصة).

 

وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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