شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جدول الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 / 2023، بقسميها: (العلمي / الأدبي)، إضافة إلى موعد اختبارات الشهادتين الإعدادية والثانوية لطلاب البعوث، وامتحانات القراءات بمراحلها المختلفة: (التجويد، العالية، المتخصصة).

وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.