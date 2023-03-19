شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى كوبنهاجن للمشاركة في اجتماع وزاري حول المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخCOP27 ، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن للمشاركة في اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ، والذي يعقد يومي ٢٠ و٢١ مارس الجاري، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسئولين دنماركيين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الاجتماع الذي تستضيفه الدنمارك يُعقد برئاسة مصرية إماراتية مشتركة، وذلك باعتبار مصر رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وبوصف دولة الإمارات العربية المتحدة هي الرئاسة القادمة للمؤتمر. وأضاف، بأن اجتماع كوبنهاجن يعقد هذا العام تحت عنوان "قيادة العمل المناخي، التنفيذ والتقدم المحرز"، ويتضمن جلسات حول موضوعات عمل المناخ ذات الأولوية مثل التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية وتمويل المناخ، بجانب معالجة الخسائر والأضرار، فضلاً عن التقدم المحرز على صعيد تنفيذ أهداف اتفاق باريس حول تغير المناخ، وكذلك الأهداف التي سيتم العمل على تنفيذها في مؤتمر COP28 نهاية العام الجاري.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمي أن زيارة الوزير شكري لكوبنهاجن تأتي أيضاً في إطار تعزيز العلاقات المصرية الدنماركية على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير شكري مع ولى عهد الدنمارك، كما سيجري لقاءات مع وزير الخارجية الدنماركي، وسكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية، وممثلي مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحري لبحث مختلف ملفات التعاون الثنائي بين البلدين والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي وخاصة جذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر.