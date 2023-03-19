أسقف هولندا يصلى قداس عيد الصليب بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا اليوم الأحد، الموافق التاسع من شهر مارس الجارى قداس عيد الصليب المجيد الموافق أحد السامرية من الصوم المقدس بكنيسة مارجرجس والقديسة دميانة - هولندا. وأثناء القداس الإلهى القى نيافته كلمة روحية عن عيد الصليب بعنوان “ إكرام الصليب".

محمد يوسف

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