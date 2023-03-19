شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يبدأ فعاليات الاختبارات الشفوية كمرحلة ثانية لاختيار مبعوثى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الأحد فعاليات الاختبارات الشفوية للمتقدمين للمسابقة العامة الابتعاث الخارجي لهذا العام من مدرسي ووعاظ الأزهر، وذلك بمقر مركز قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، كمرحلة ثانية لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم؛ وبمشاركة أساتذة جامعة الأزهر في التخصصات الشرعية والعربية والثقافية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الاختبارات الشفوية التي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء تمثل المرحلة الثانية لتحديد المستويات الأفضل من بين المتقدمين للمسابقة، والتي جاءت بعد مرحلة الاختبارات التحريرية، وما شهدته تلك المرحلة السابقة من تدقيق في الاختيار؛ حيث يجري نظام الاختبارات كله بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى مختلف دول العالم.

وأضاف عياد، أن المسابقة السنوية للابتعاث تأتي في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف لنشر الثقافة والمعرفة على مستوى العالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة، حيث يرسل الأزهر الشريف مبعوثيه سنويًا إلى مختلف دول العالم لتحقيق رسالته العالمية في التوعية وتحقيق السلم المجتمعي، وبيان صحيح الدين.