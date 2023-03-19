شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالى للإدارة والسكرتارية يكرم الزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المعهد العالى للإدارة والسكرتارية بمصر القديمة الكاتب الصحفي الدكتور محمد ثروت على هامش محاضرته لطلاب المعهد، وتنمية مهاراتهم في إطار برنامج إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في حضور ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آمال حسني، مسؤل النشاط الثقافي بإشراف سيد عطا وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم، وأحمد فرج وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطلابية وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وحنان محمد عبد الرحمن كبير أخصائيين مشرف عام على إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم العالي وأسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي.

وكان الدكتور محمد ثروت تحدث عن مهارات الاتصال الفعال وإدارة الوقت، متناولا أنواع الاتصال و أمثلة على مهارات الاتصال وكيفية إعداد سيرة ذاتية وتدريب الطلاب على مهارات سوق العمل.

ونصح محمد ثروت الطلاب بضرورة إدارة الوقت بشكل فعال واستغلال طاقاتهم لصالح بناء الوطن، بالتفوق والتطوع والتدريب والتعلم المستمر.

ودعا الدكتور محمد ثروت الطلاب بأن يسعوا إلى التفوق والتميز والبحث عن الأفضل فى حياتهم العملية والصبر حتى يحققوا ما يريدون، مضيفًا أن المجال العملى يتطلب اكتساب مهارات عديدة، وأن الخريج الجيد ذا الكفاءة هو من يجتاز كل صعوبات العمل.