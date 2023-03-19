شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشهد فعاليات نهائي مسابقة "أولمبياد مدارس مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس حاليًا، فعاليات نهائي مسابقة "أولمبياد مدارس مصر" تحت شعار "مع بعض نكبر" باستاد منتخب السويس بمحافظة السويس، بالتعاون مع قنوات مدرستنا.

قالت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها: تأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإحياء النشاط الطلابي، واكتشاف المواهب في المدارس.

وحضور فاعليات المسابقة الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة.