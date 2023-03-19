شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات دورة الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية بمركز التدريب القضائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الجلسة الافتتاحية الخاصة ببدء فعاليات "دورة الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الظاهر مساعد وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أحمد عبدالغني، مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية.

استهلت الدورة بكلمة المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي رحب فيها بالحضور الكريم، معربًا عن تقديره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، للتعاون الدائم والمستمر، مؤكدًا على أهمية عقد مثل تلك الدورات بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

وفيما وجه مساعد وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الشكر لرئيس الهيئة لحرصه على تدريب أعضاء النيابة الإدارية على أحدث المستجدات في مجال حقوق الملكية الفكرية والأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني، والتي تأتي في إطار إنفاذ استراتيجية الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وحرص "ITIDA" على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة العدل من خلال هذه الدورات المتخصصة وغيرها من الفعاليات التوعوية التي يتم تنفيذها بشكل دوري بما يساهم في تشكيل منظومة مثالية لإنفاذ وتطبيق قانون الملكية الفكرية وحماية الحقوق في مجالات تكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية في مصر.

تلك الدورة يحاضر فيها نخبة من الخبراء ورجال القانون على مدار يومين ومنهم اللواء الدكتور عاصم الشريف، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، الأستاذ الدكتور، حسام لطفي، أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، ولفيف من المحاضرين المتميزين في هذا المجال.

يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة للنيابة الإدارية حيال التدريب والتكوين، والاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية ومستمرة للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.







