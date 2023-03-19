شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يكرم الأمهات المثاليات بالإدارات التعليمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وبحضور بدوى علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، والدكتورة ماجدة مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية، الأمهات المثاليات بالإدارات التعليمية؛ تقديرا لكفاحهن وعطائهن لأجل رفعة أبنائهن وأداء رسالتهن.

وأكد مدير المديرية في كلمة له، أن كل الأمهات المصريات عظيمات بما يقدمن من تضحيات في حياتهن، قائلا: "إن كان هناك من يستحق التكريم فهى الأم التى ضحت من أجل أبنائها وساهمت بكل معانى الحب والعطف والعطاء لبناء القيم والأخلاق الحميدة فكل التقدير إلى من حملت الأمانة وأدتها على أكمل وجه بتشريف".

وجاءت الأمهات المثاليات على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة على النحو التالي:

- آمال عبد العال إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

- وفاء عبد الستار إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

- نجلاء محمود عيسى إدارة العجوزة التعليمية.

- عزة سيد محمد إدارة الهرم التعليمية.

- أمينة حسانين إدارة الوراق التعليمية.

- إيمان مصطفى إدارة الدقى التعليمية.

- زينب حمدى إدارة 6 أكتوبر التعليمية.

- هنا إمام إدارة النمرس التعليمية.

- إحسان محمد إدارة البدرشين التعليمية.

- مها محمود إدارة شمال الجيزة التعليمية.

- نادية يوسف إدارة الواحات التعليمية.

- سيدة عبد الحميد إدارة العياط التعليمية.

- منال أحمد الجمال إدارة العمرانية التعليمية.

- ناهد محمد جابر إدارة الشيخ زايد التعليمية.

- محاسن عبد العزيز إدارة منشأة القناطر التعليمية.

- مرفت عطية إدارة كرداسة التعليمية.

- أمال ثابت محمد إدارة الصف التعليمية.

- كوثر عبد العظيم إدارة الحوامدية التعليمية.

- أمال محمد إدارة أطفيح التعليمية.

- نجوى يوسف إدارة أوسيم التعليمية.