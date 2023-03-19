شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يؤكد توافر كل السلع ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك بأكثر من 2600 منفذًا ثابتًا ومتنقلًا من بينهم 130 معرضًا جديدًا تم نشرهم بكافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا مشيرًا إلى أنه يجرى يوميًا ضخ آلاف الأطنان من السلع الغذائية الاساسية المخفضة ( الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات ) بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين خاصة مع قرب شهر رمضان المعظم.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسواق وتكثيف الحملات للتصدى لمحتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار حتى يصل الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن 15496 للابلاغ عن التجار المحتكرين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى حالة المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى والصحة ومفتشى الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين مشددًا على ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال الجزارة وثلاجات حفظ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وأكد اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميًا من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل لتلقى بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات ( 27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038 ) إلى جانب إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدى 82% المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها 2014 مخبز بالمحافظة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين فى شهر رمضان.

وأكد مدير مديرية التموين أن المديرية تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التى تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين.

وأكد مدير المديرية أنه تم طرح كميات كبيرة من الدقيق والسكر الحر وسكر الماكينة والسكر البودرة والأرز والمكرونة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الاهرام للمجمعات، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لسد احتياجات المواطنين حيث تباع بأسعار مخفضة عن الأسواق كما تم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تقل عن أسعار القطاع الخاص.

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم الاعتماد على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط أسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر الكريم وإحداث التوازن السعرى حيث سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض على بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتى تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة للسلع الغذائية الاخرى كالأسماك إلى جانب الشوادر التابعة للمحافظة فى مناطق القاهرة الاربعة.

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 15% مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين وتكليف مديرى الادارات بتكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حرصًا على توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمى مع التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح اى كميات من اسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطى الاستراتيجى بأى منطقة يحدث بها اختناق فى الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الإنتاج والتوزيع.