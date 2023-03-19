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كنيسة الشهيد أسطفانوس بالمعادي تنظم كرنفال "تى إكليسيا" بمناسبة ذكرى التأسيس

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القاهرة - سامية سيد - نظمت كنيسة الشهيد اسطفانوس بالمعادي كرنفال بعنوان "تي إكليسيا" تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال مطران المعادي سكرتير المجمع المقدس، وإشراف القمص صموئيل ميشيل راعي الكنيسة، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس كنيسة الشهيد اسطفانوس. 

 

 

وشارك في الكرنفال نحو 85 طفلا و25 شابا وفتاة إلى جانب 30 خادم وخادمة من مختلف المراحل، حيث استهدف تقديم نبذة حول تاريخ الكنيسة القبطيةالأرثوذكسية منذ نشأتها على يد القديس مار مرقس الرسول وحتى الآن.

 

 

واستعرض الكرنفال تاريخ أبرز البطاركة الذين جلسوا على الكرسي المرقسي، مثل البابا أثناسيوس الرسولي، والبابا ديسقورس، والبابا كيرلس السادس،والبابا شنوده الثالث، حتى جلوس قداسة البابا تواضروس الثاني أدام الله حياته على الكرسي المرقسي. 

 

 

وقدم الكرنفال مسرحية قصيرة حول شخصية القديس مارمرقس ودخوله وبشارته بالمسيحية في أرض مصر، إلى جانب تقديم فقرة لتعليم الأطفال كيفية التواجدداخل الكنيسة، فضلا عن قيام الأطفال بعمل فني يبرز مهارات الأطفال في الأعمال اليدوية وتركيبهم لشكل الكنيسة من بعض قطع الخشب، وفي نهايةالكرنفال تم عمل مجموعة من المسابقات والألعاب في أجواء من البهجة والفرحة سادت جميع المشاركين.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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