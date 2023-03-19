شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار فى بلدة حوارة بالضفة الغربية وقوات الاحتلال تشدد الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب إسرائيليين اثنين، الأحد، بعملية إطلاق نار على سيارة في بلدة حوارة الفلسطينية بشمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقارير عن حادث إطلاق نار في بلدة حوارة دون مزيد من التفاصيل.

ولكن طواقم الإسعاف الإسرائيلية أشارت إلى إصابة شخصين الأول بجروح خطيرة لإصابته بالرصاص في رأسه والثاني إصابته طفيفة.

ومن جانبها، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها وأغلقت عددا من الحواجز في محيط نابلس.