شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على 3 مشروعات قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، التى انعقدت اليوم الأحد، على مدار 5 ساعات، بعد الانتهاء من مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين والموافقة عليها.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، فى المجموع على على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وأجل أخذ الرأى النهائى لجلسة لاحقة.

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1987 فى شأن العمد والمشاي، وأعلن رئيس المجلس، تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون الى جلسة قادمة.