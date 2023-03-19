شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستعرض المشروعات المخطط تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال مشاركته اليوم فى فعاليات الجلسة الافتتاحية وجلسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل الرائد ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى شهد حضور لفيف من الوزراء، أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل فى عرض الفرص الاستثمارية التى توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومن ضمنها مشروعات قطاع النقل والذى يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية والذى يرتبط ارتباطا وثيقًا ومباشرًا بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، حيث يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقرى للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة والذى يساهم بشكل أساسى فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل تأتى لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة خاصة فى ظل التكلفة الضخمة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وكذلك تحقيق أعلى عائد استثمارى لقطاعات النقل المختلفة من خلال إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات وانه وفى هذا الإطار لافتا إلى أنه وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطنى أو الدولى فى المشروعات الكبري.

قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات فى هذا الاطار، أهمها (العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمى والدولى - الإستغلال الأمثل للأصول والموارد بهدف زيادة إجمالى الناتج المحلى المصرى بما يحقق مردود إيجابى على المستوى القومى وتحسين مستويات معيشة المواطنين - توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمى - تنفيذ مشروعات النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة والتى تتوافق مع المعايير الدولية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، والاستفادة من قدرة القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعى لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب - جذب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية لإدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية لتعظيم تنافسية النقل البحرى المصرى على المستويين الإقليمى والدولى - الربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية عبر منظومة النقل متعدد الوسائط ( محاور الطرق / خطوط السكك الحديدية / النقل النهرى ) لخدمة المناطق الزراعية والصناعية وربطها بمناطق الاستهلاك والتصدير - تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمى للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات - تعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة.

واضاف وزير النقل أود فى إيجاز أن أستعرض أهم المشروعات التى نفذتها / تنفذها وزارة النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص فى قطاعات النقل المختلفة مضيفا ففى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية فإن المشروعات التى تم تنفيذها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها هى (إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف فى مدينة السادس من أكتوبر على مساحة - 100 فدان بالشراكة مع تحالف مصرى / ألمانى والذى قام بتأسيس شركة ميناء أكتوبر الجاف ODP لإدارة وتشغيل الميناء - إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة القنطرة شرق بالشراكة مع شركة قناة السويس الجديدة للموانئ الجافة والخدمات اللوجيستية.

اما المشروعات الجارى طرحها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها فتتمثل فى (الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان -المنطقة اللوجيستية بالسلوم ) لافتا إلى المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل والتى تشمل الموانئ الجافة بكل من( السادات – كوم أبو راضى – دمياط الجديدة – سوهاج الجديدة – برج العرب – الطور- الفيوم الجديدة ) - المناطق اللوجستية ( السادس من أكتوبر – قسطل – أرقين – العاشر من رمضان ).

وأوضح وزير النقل أنه فى مجال النقل البحرى فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بتطوير كافة الموانى المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات وخاصة مع أن موقع مصر موقع جغرافى فريد وهناك قناة السويس والقوة البشرية الكبيرة والمناطق الزراعية والصناعية حيث كان لابد أن نطور الموانئ وننشئ شبكة من الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية والربط بين الموانئ ومناطق الإنتاج والصناعة والتجمعات بالنقل متعدد الوسائط مشيرا إلى تحديث عشرة آلاف كيلومتر سكك حديدية حالية مشيرا إلى توقيع عقدى التزام مشروعى إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتى الحاويات بميناءى السخنة والدخيلة مع شركة هاتشيسون العالمية وإنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستى المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط

لافتا إلى أن هناك مشروعات تم تنفيذها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها وهى (إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض " تحيا مصر " بميناء الإسكندرية بأرصفة 55 /62 إدارة وتشغيل محطة " تحيا مصر 1 " بميناء دمياط - إدارة وتشغيل محطات الحاويات بكل من( ميناء السخنة - رصيف 100 بميناء الدخيلة ) بالشراكة مع تحالف شركة هاتشيسون بورتس بالتعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية ( COSCO – MSC – CMA ) - إدارة وتشغيل محطة الحاويات " سفاجا 2 " بميناء سفاجا بالشراكة مع موانئ أبوظبى -محطة البضائع العامة والغلال برصيف 85/3 بميناء الإسكندرية بالشراكة مع شركة إيديسكو التابعة لمجموعة فيتيرا الهولندية.

محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبى -محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء الغردقة بالشراكة مع موانئ أبوظبى - محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء شرم الشيخ بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبى - إدارة وتشغيل محطات الصب الجاف والسائل ومحطة دحرجة السيارات بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبى.

اما المشروعات الجارى تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل فهى (المنطقة اللوجيستية 273 فدان بحوض المتراس بميناء الإسكندرية -محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة - محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة - محطة حاويات الحوض الرابع بميناء السخنة - محطة حاويات الحوض السادس بميناء السخنة - محطة البضائع العامة بالحوض السادس بميناء السخنة - محطة البتروكيماويات بالحوض السادس بميناء السخنة - ميناء الصيد بسفاجا موانئ البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة وتشغيلها فتتمثل في( المنطقة اللوجيستية بنجعى إسو والألمنيوم بميناء الإسكندرية - محطة الحاويات " تحيا مصر 2 " بميناء دمياط - محطة الصب الجاف برصيف طول 600 متر بميناء دمياط - ميناء المكس ضمن مخطط ميناء الإسكندرية الكبير - محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع ومشروع تطوير ميناء القصير وإنشاء رافع سفن متطور وكذلك مشروع إنشاء الرصيف الشمالى بميناء بورتوفيق

وفى مجال النقل النهرى اشار الوزير إلى تعاقد هيئة وادى النيل للملاحة النهرية مع شركة ثرى إيه إنترناشيونال لإدارة وتشغيل الهيئة على الخط الملاحى أسوان / وادى حلفا.مشيرا إلى أن مع التعاقد مع القطاع الخاص فى إدارة أصول الهيئة تمثل فى الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبى وادى النيل ومساعدة الهيئة فى تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدى إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقى مع النقل البرى، وكذلك نقل الخبرات فى مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقًا لنظم التشغيل والإدارة الحديثة، وأيضا زيادة حركة التبادل التجارى بين مصر والسودان.

وفى مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائى استعرض الوزير المشروعات التى تم تنفيذها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها وهى (التعاقد مع شركةRATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة - التعاقد مع شركةRATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائى الخفيف LRT لمدة 20 سنة - وفى مجال توطين صناعة الجر الكهربائى، فقد تم التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية لتصنيع عدد 320 عربة مترو ( 40 قطار ) بالتعاون مع شركة هيونداى روتم الكورية.

كما اشار الوزير إلى مشروعات جارى تنفيذها وتم التعاقد على إدارتها وتشغيلها وتشمل التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة خطى مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة. - التعاقد مع شركةDB الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع بخطوطها الثلاثة لمدة 15 سنة وتجدد لمدة 15 سنة أخرى مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء ( ما قبل التشغيل ) لاختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التى ستعمل فى إدارة وتشغيل الشبكة

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل فأوضح وزير النقل أنها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر "حدائق الاشجار " – القاهرة الجديدة " الرحاب " ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص – المعادى الجديدة ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل مترو الإسكندرية ( أبو قير - محطة مصر ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل ترام الرمل - إنشاء والتعاقد على إدارة وتشغيل الخط الرابع القطار الكهربائى السريع ( ميناء غرب بورسعيد – ميناء أبو قير بالإسكندرية ) كما تشمل المشروعات المخطط طرحها للإدارة والتشغيل محطات القطار الكهربائى الخفيف LRT والقطار الكهربائى السريع والمونوريل.

وفى مجال السكك الحديدية استعرض الفريق مهندس وزير النقل المشروعات تم تنفيذها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها والتى تشمل (إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة والمعرفة للجانب المصرى - التعاقد مع تحالف شركات ( الغرابلى – ثرى إيه إنترناشيونال ) لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابى على المستوى القومى - التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات " أبيلا مصر " لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلى قطارات النوم التى تم التعاقد على توريدها من شركة تالجو الإسبانية - مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص فى أعمال تجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية لزيادة الإنتاجية ونقل الخبرة لهذه الشركات للتوسع فى إنشاء الخطوط الجديدة - التعاون مع الشركات العالمية فى إنشاء ورش متخصصة فى مجال الوحدات المتحركة ( ورشة مهمشة لصيانة وعمرة الجرارات بالتعاون مع شركة GE – ورشة أبى زعبل لصيانة وعمرة عربات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية ).وكذلك مول محطة سكك حديد صعيد مصر والمبانى الإدارية والتجارية.

وأشار وزير النقل إلى المشروعات الجارى التعاقد على إدارتها وتشغيلها وتشمل الآتى (جارى التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع لقطارات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية - جارى التعاقد مع شركة سكودا التشيكية لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل وتطوير جرارات السكك الحديدية القديمة "الهنشل" بورش التبين وكذلك جارى التفاوض مع الشركة لإنشاء ورشة لإعادة تأهيل العربات بمنطقة كوم أبو راضى - جارى التعاقد مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج دواخل عربات السكك الحديدية بمنطقة كوم أبو راضى - جارى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيرك ) لتوطين صناعة عربات ركاب السكك الحديدية بمصر من خلال التعاون مع شركة جانز مافاج المجرية مشيرا إلى أن المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل هى (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية ( 6 قطارات تالجو – 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة المخطط توريدها ضمن عقد توريد 1350 عربة ) - مشاركة القطاع الخاص فى شركات تجديدات وصيانة السكة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر (إيجيفراى – ايرتراك ) - مشاركة القطاع الخاص فى تأهيل شركة عربات النوم الحالية والمملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وكذلك الجراج الملحق بمحطة سكك حديد صعيد مصر وبعض الوحدات التجارية.

وفى مجال الطرق والكبارى والنقل البرى أشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية المخططة مثل محطات مشروع أتوبيسات الBRT المخطط تسييره على الطريق الدائرى والجارى إنشاء المحطات الخاص به.

كما أشار الوزير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تطوير كافة قطاعات الدولة وخاصة مع تنفيذ الحكومة لمشروعات ضخمة باستثمارات كبيرة مؤكدا أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصرى الوطنى والعربى الشقيق والدولى للاستفادة من خبرة القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل لافتا إلى أنه منذ تولى حقيبة النقل كان هناك اهتمام كبير بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات النقل المختلفة موجها الدعوة إلى كافة المستثمرين للمشاركة فى كافة مشروعات الوزارة خاصة مع النهضة الكبيرة التى يشهدها قطاع النقل فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى التعاون مع شركات قطاع خاص محلى فى مجال تطوير وتجديد السكة الحديد وفى مجال مشروعات البنية التحتية لمشروعات نظم الإشارات وكذلك المشاركة مع شركات عربية وعالمية فى مجال إدارة وتشغيل المحطات المختلفة بالموانئ البحرية.