شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة الصحية يلتقى الفريق أسامة ربيع لمناقشة تطوير الخدمات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بوفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه لبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بالقاهرة.

يأتى اللقاء فى ضوء متابعة تطبيق المنشآت الصحية التابعة لهيئة قناة السويس لمعايير الجودة الطبية الصادرة عن هيئة الاعتماد والحاصلة على الاعتماد الدولى من (الاسكوا)، وذلك بعد تسجيلها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

خلال اللقاء، أشاد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالدور الوطنى لهيئة قناة السويس مؤكدا أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة قدمت نموذجا رائدا فى الالتزام بمتطلبات التسجيل ومعايير الجودة الصادرة عن الهيئة بخدمات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أنه من المقرر عمل زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئة قناة السويس ضمن الجولات الميدانية هذا الاسبوع لمتابعة تطبيق معايير الجودة ومتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد الفريق ربيع حرص الهيئة على الالتزام بكافة ضوابط ومعايير الجودة التى يتطلبها اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمدن القناة الثلاثة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تبلور جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين فى إطار جديد قائم على معايير الجودة وقيم التكافل الاجتماعي.

وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس انتهت من اعتماد مستشفيات الهيئة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تم اعتماد المستشفيات والمراكز الهيئة الطبية بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية ومن المقرر أن يتم تسجيل مستشفى الهيئة بالسويس خلال المرحلة القادمة.