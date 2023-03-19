شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لوقف مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ترشيدا للنفقات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة" ترشيداً للنفقات، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة" ترشيداً للنفقات، مُشددةً على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة".



لا صحة لوقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ترشيدا للنفقات

ويتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، بشكل مجاني بالكامل دون تحميلهم أي أعباء مادية، مُوضحةً أن المبادرة نجحت في إجراء نحو مليون و621 ألف عملية جراحية، وذلك منذ انطلاقها في يوليو عام 2018وحتى الآن، مُناشدةً المواطنين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عبر الرابط التالي: "wlms.smcegy.com"، أو تقديم الاستفسارات والبيانات اللازمة عبر الخط الساخن للمبادرة "15300".