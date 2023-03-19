شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تنفيذ برامج تتعلق بالابتكار والتمكين الاقتصادى وموارد البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دور المرأة مهم لتحفيز وتعبئة روح الابتكار للأجيال القادمة، مشددة على أننا في الوقت الحالي أصبحنا نرى حرفًا غريبة وناجحة، وهذا أمر مهم لأن الأبناء لديهم جرأة التغيير، لافتة إلى أن الابتكار حق من حقوق الإنسان، ووزارة التضامن الاجتماعي تنفذ ريادة الأعمال، وتنفذ برامج تتعلق بالابتكار وعلاقته بالتنشئة والتمكين الاقتصادي وموارد البيئة المتاحة، كما نعمل على الاستفادة من كبار السن، وكذلك اكتشاف المواهب في مؤسسات الرعاية فلدينا كورال أبناء مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لجميع نساء مصر في كل الأزمنة، وذلك لأن نساء مصر هن المكافحات، وهن المبدعات يقفن لاختراع حلول ابتكارية ضد أي تحدى يقف ضدهن، موجهة في الوقت ذاته التحية لكل رجل يقدر جمال المرأة ودورها ويدعمها ويطوره، فالمرأة التي تنجح بالجمال والابتكار يعود الأمر بالنفع على أسرتها.

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي الحضور لزيارة معرض " ديارنا عربية" بمنطقة السادس من أكتوبر، خاصة أن تلك المعارض تعتمد على الأسر المنتجة والحفاظ على التراث لافته الى أن الجمال عرف على مدار تاريخ مصر منذ الفراعنة والكتابة الهيروغليفية وصوت القرآن الكريم، وترانيم الكنائس، كما هناك جزء كبير من الابتكار يعود إلى الماضي، ويجب أن نربط بين الأصالة والمعاصرة، كما أن الابتكار يثقل بالحداثة والابتكار له سمة التراكم.