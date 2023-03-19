شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير التعليم يبحث التعاون مع «هامك الفنلندية» لإعداد مناهج وكوادر الجامعة التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ممثلة جامعة هامك الفنلندية الدكتور ماريت فيسكاري، لبحث أطر التعاون بين جامعة هامك للعلوم التطبيقية بفنلندا، وجامعة مصر التكنولوجية الدولية أحد مشروعات الصندوق، في إطار الإعداد لعمل بروتوكول مشترك .

أكد الدكتور أحمد الحيوي، أن اللقاء تناول عرض مفصل لجامعة مصر التكنولوجية الدولية بأفرعها الثلاث في كل من القاهرة والفيوم وأسيوط، وبحث إمكانية التعاون مع جامعة هامك في إعداد المناهج العلمية لمرحلة البكالوريوس ومعادلتها بالمناهج الفنلندية في التخصصات المشتركة «Competency based Curriculum» .

وأضاف - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن اللقاء شهد أيضًا بحث إمكانية إعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس، إعداد وتدريب الكوادر القيادية والادارية بالجامعة التكنولوجية، وإنشاء تقييم مستمر لنظام الجودة بالجامعة التكنولوجية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج تبادل لأعضاء هيئة التدريس .

وأوضح «الحيوي» أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص صندوق تطوير التعليم وجامعة مصر التكنولوجية الدولية التي يشرف عليها، لعمل اتفاقيات تعاون مشترك للاستعانة بخبرات شركاء أجانب، لتقديم تعليم تكنولوجي متميز تستطيع من خلاله الجامعة إمداد سوق العمل المحلي والدولي بفنيين على أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن اللقاء تخلله زيارة ورش ومعامل الكلية التكنولوجية بالقاهرة .

يذكر أن جامعة هامك، هي إحدى جامعات التعليم العالي الفنلندي متعددة التخصصات، والتي تهتم بتوفير احتياجات سوق العمل، حيث تقدم الجامعة 29 برنامجًا لدرجة البكالوريوس و13 برنامجًا لدرجة الماجستير، وتقوم بتدريس أحد عشر من برامج الدرجات العلمية باللغة الإنجليزية.