شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال عظة قداسته في كنيسة القديسة الملكة هيلانة بالمعادي والتي دشنها قداسته اليوم، وصلى قداس عيد الصليب فيها.

وقال قداسة البابا في تهنئة: "أنتهز الفرصة أن أهنئ إخوتنا المسلمين بصوم رمضان القادم، الذي يأتي بعد ثلاثة أو أربعة أيام".

واختتم: "ربنا يجعل كل أيامنا أعياد وكلنا كمصريين فرحانين ببلادنا وأرضنا وبكنائسنا وبجوامعنا، وبحياتنا كلنا، الحياة المقدسة التي نعيشها وتميز مصر بين كل دول العالم، ربنا يحفظكم ويبارك حياتكم ودائمًا فرحانين".