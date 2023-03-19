أخبار مصر.. ساعات وينتهى الشتاء وغدا يبدأ فصل الربيع وطوله 92 يوما و17 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها ما كشفت عنه الحسابات الفلكية عن موعد بداية فصل الربيع، وذلك بعد بداية فصل الشتاء رسميا الأربعاء 21 ديسمبر الماضى.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى وقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ترشيدا للنفقات
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة" ترشيداً للنفقات، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة" ترشيداً للنفقات، مُشددةً على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة".
ساعات وينتهى الشتاء.. رسمياً فصل الربيع يبدأ غدا وطوله 92 يوما و17 ساعة
قال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن زيارة وزير الخارجية التركي إلى مصر هامة وتدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
أبرزت وكالة الأنباء الكويتية التصميم المعماري الجمالي والفريد والمتميز لحديقة الأسماك في القاهرة؛ ليجعلها تظهر على هيئة شعاب مرجانية وفتحات لخياشيم الأسماك.
تستمر فروع البنوك الوطنية "الأهلى – مصر- القاهرة" ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية، استلام مصروفات الحج من الفائزين بالقرعة حتى الخميس 23 مارس.
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الإكوادور لـ16 قتيلا منهم طفلة و381 مصابا.. فيديو
أعلن مسئولون حكوميون في الإكوادور ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوى الذي ضرب مناطق جنوب البلاد اليوم الأحد، إلى 16 قتيلا.
"المتحدة" تهنئكم بحلول رمضان..عرض فنى من أبطال الدوم فى الشهر الكريم (فيديو)
شهدت الحلقة الأخيرة من برنامج "الدوم"، أحد البرامج المميزة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرضا فنيا من جميع متسابقى الدوم فى مسابقاته المختلفة، لأغانى واسكتشات رمضان القديمة خلال استعراض رائع، والبرامج الفنية المرتبطة بشهر رمضان مثل فوازير فطوطة، وفوازير شريهان وغيرها.