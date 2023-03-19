شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث إذا رفض أحد الطرفين المقبلين على الزواج عمل التحاليل؟ الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، إنه حال رفض أحد الطرفين من المقبلين علي الزواج إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المقررة بالمبادة سيتعذر على الوزارة إصدار الشهادة المميكنة له، وبالتالي لن تكتمل المسوغات اللازمة للزواج.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه فى حالة فقد الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج يمكن التوجه لأقرب وحدة من وحدات فحص المبادرة لإعادة طباعة الشهادة ودفع مبلغ 40 جنيها فقط.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "تكاليف الفحص الطبى والتحاليل 230 جنيها وتتحمل الدولة الفرق، حيث أن متوسط تكلفة التحليل من 450 إلى 500 جنيه للفرد الواحد".

وأضاف عبد الغفار أنه تم إجراء الفحص الطبى لـ9 آلاف شاب وفتاة بجميع محافظات الجمهورية، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج" خلال أول 4 أيام من انطلاقها الأحد الماضى، ونوه إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبى، واستخراج الشهادة الصحية والتى تعد سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.