أخبار مصر

الخط الرابع للمترو حلقة الوصل بين القاهرة والجيزة و6 أكتوبر.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الرابع للمترو حلقة الوصل بين القاهرة والجيزة و6 أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة القومية للأنفاق، صور توضح تقدم الأعمال محطة مترو حدائق الأهرام، ضمن مشروع الخط الرابع للمترو، والمحطة ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق، الذى يبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة.

 

ويتم تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

 

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حاليًا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو فى محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

 

 

336189037_685516630016561_660842855712127632_n

 

 

336221644_890627508715347_815609766715618388_n

 

 

333603290_145353174836253_3391909902205660804_n

 

 

335493092_884549219480552_6874251743885847032_n

 

 

335501970_1228826687739400_3315954820023559544_n

 

 

335549519_1268606417062195_1680854786204977639_n

 

 

335332038_956969318968769_1435228987118973027_n

 

 

335625666_169209212595230_7661252699970599835_n (1)

 

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا