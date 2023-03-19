شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء الكويتية: تصميم حديقة الأسماك الساحر بالقاهرة يأخذك لخيال عالم البحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وكالة الأنباء الكويتية التصميم المعماري الجمالي والفريد والمتميز لحديقة الأسماك في القاهرة؛ ليجعلها تظهر على هيئة شعاب مرجانية وفتحات لخياشيم الأسماك.

ووصفت الوكالة الكويتية - في تحقيق مصور اليوم الأحد، "حديقة الأسماك" بمنطقة الزمالك في القاهرة بـ"المشهد الساحر"، الذي يأخذك إلى خيال عالم البحار، بما يحويه من سحر غير مألوف، لما تتميز به من تصميم فريد وإبداع معماري متميز.

وأشارت إلى أن الحديقة، التي أنشئت عام 1867 في حي الزمالك، قام بتصميمها مدير الحدائق العامة بالعاصمة الفرنسية باريس آنذاك مسيو الفاندو، استخدم فيها الطمي الأسواني المخلوط بمادة الأسروميل والمواد الداعمة الصلبة لإنشاء تكوينات معمارية على هيئة خياشيم الأسماك، كما تحتوي الحديقة على أشجار نادرة جلبت خصيصا من مدغشقر وأستراليا وتايلاند، حيث الغابات النادرة.