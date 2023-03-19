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دعم أسطول نظافة الجيزة بـ61 سيارة جديدة لتحسين الخدمة بالمنظومة.. صور وفيديو

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شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أسطول نظافة الجيزة بـ61 سيارة جديدة لتحسين الخدمة بالمنظومة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، اصطفاف أسطول من سيارات النظافة الجديدة بحدائق الأهرام؛ استعدادا لدخولها الخدمة بالقطاعات ذات الكثافات السكانية العالية لتحسين منظومة النظافة بالجيزة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

 

 

وأعلنت المحافظة دعم وتجديد معدات النظافة التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بـ61 سيارة نظافة جديدة والدفع بها بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنطاق المحافظة؛ لتحسين جودة البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف القطاعات.

 

جدير بالذكر أن المحافظة كانت قد دعمت منظومة النظافة العام الماضي بـ45 مليون جنيه، لتلبية احتياجاتها من المعدات ورفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ عمرات جسيمة لمعدات متوقفة عن العمل للاستفادة منها وتشغيلها مجدداً، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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