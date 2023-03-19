شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الإكوادور لـ16 قتيلا منهم طفلة و381 مصابا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولون حكوميون في الإكوادور ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوى الذي ضرب مناطق جنوب البلاد اليوم الأحد، إلى 16 قتيلا.



الاكوادور زلزلال

وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر، وضرب منطقة بالقرب من بلدة بالاو الجنوبية، تسبب أيضا فى إصابة 381 شخصا، المصابين جراء الهزة الأرضية القوية تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وفقا لصحيفة "التيمبو" التشيلية.

ولا توجد تحذيرات سارية المفعول من موجات المد العاتية (تسونامى)، وذلك وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن طفلة فى الرابعة من عمرها لقت حتفها وتضرر العشرات بعد الزلزال القوى الذى شعر به الناس فى منطقة تومبيس شمال بيرو، ومركزه فى الإكوادور، حسبما أفادت مصادر رسمية.



الاكوادور

وأفاد مركز الطوارئ الوطني (COEN) على تويتر: "تم تأكيد وفاة قاصرة تبلغ من العمر 4 سنوات، تم نقلها إلى مستشفى تومبيس الإقليمى، بعد إصابتها نتيجة سقوطها من سطح منزلها".

كما أشارت الوكالة، إلى أن تقريرًا أوليًا أشار إلى أنه فى المقاطعات الثلاث بإقليم تومبيس، تم تحديد عشرات المتضررين، فضلاً عن المنازل المدمرة والمعوقين والمتضررين، فضلاً عن المراكز الصحية والبنية التحتية الأخرى.



زلزال فى الاكوادور

وقال رئيس بلدية زاروميلا، كريستيان أجوايو، لمحطة إذاعة RPP إن هذا كان "أقوى هزة شهدها فى حياتي كلها".

تقع بيرو والإكوادور في منطقة تسمى حلقة النار فى المحيط الهادئ، حيث يتم تسجيل ما يقرب من 85% من النشاط الزلزالي فى العالم.