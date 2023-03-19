شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 27 رحلة من التشيك وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 27 رحلة طيران دولية تصل من عدة دول مختلفة ضمن 106 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من أمس السبت وحتى الجمعة.

وتبين من جداول التشغيل اليومية، أن المطار من المقرر أن يستقبل اليوم رحلة من هولندا، و7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من لتوانيا، و4 رحلات من بولندا، و6 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلتين خاصة، وآخرى داخلية، و3 رحلات من ألمانيا، من ورحلة من بلجيكا، وآخرى من سويسرا.

وتبين من رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع حسب جداول التشغيل أن المطار من المقرر أن يستقبل بداية من أمس السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع 106 رحلات طيران دولية أوروبية مختلفة، تصل أغلبها من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولا للفنادق المختلفة بمدينة مرسى علم للاستمتاع بإجازاتهم.