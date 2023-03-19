شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الرى: الانتهاء من تنفيذ خوازيق الخرسانة المسلحة لأساسات قناطر بحر يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

قال سويلم إنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قناطر بحر يوسف بإجمالى 104 خوازيق، وإجراء اختبارات التحميل للخوازيق الخرسانية بنجاح، كما يجرى تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت ، وحفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من 4 آبار من إجمالي 32 بئرا.

أوضح سويلم أنه تم الانتهاء من الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل جارى في صب أكتاف القنطرة ، وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة "فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية" في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة "البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية" فى مصر ، بإجمالى 21 بوابة منها 4 بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل ، و 3 بوابات لقنطرة فم الديروطية ، و 2 بوابة لقناطر البدرمان والساحلية وإيراد الدلجاوي .

وأضاف سويلم أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى “أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة” ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

وأشار إلى أنه يتم إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه ، مع إلتزام المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع ، كما يتم مراعاه تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع .