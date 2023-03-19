شكرا لقرائتكم خبر عن "شهادة حياة".. الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى احتفال لجنة المرأة بعيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة، الأخت جانيت، من راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، والسيدة ماري يونان، الخادمة بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والسيدة سهام جمال، الخادمة بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

وجاء ذلك بحضور القس يشوع يعقوب بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والسيدة فيفيان ظريفة، مسؤولة لجنة المرأة، بمجلس كنائس مصر، وأعضاء اللجنة.

وبدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، أعقبها بعض الكلمات من مختلف الخصور، كما تم الاستماع إلى عدد من شهادات الحياة من قبل المكرمات. وانتهى الاحتفال بتكريم الشخصيات المختارة.