شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح تفاصيل تدريس برنامج فنى التحكم الصناعى بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن تدريس وحدات التيرم الثاني لبرنامج فني التحكم الصناعي المطبق بالمناهج المبنية على الجدارات الناتج لتخصص الأجهزة الدقيقة بواسطة مدرسي تخصصي (التركيبات الكهربية والمعدات الكهربية) الثلاث وحدات وهي (القياسات الميكانيكية والدوائر الكهربائية والالكترونية والحساسات)، وذلك بالنسبة للمدارس الفنية.

وجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية التوجيه العام المركزي بالإدارة العامة للتعليم الصناعي لتخصصات (الميكانيكا والكهرباء والالكترونيات ) بالأتي :-

- برنامج فني تحكم صناعي يشارك به ثلاث تخصصات (الميكانيكا والكهرباء والالكترونيات).

- يقوم كل تخصص بتدريس الوحدات الخاص به وتحت اشراف التوجيه الخاص بكل تخصص.

- في حالة عدم تواجد تخصص الكهرباء بالمدرسة يقوم معلمي تخصص الإلكترونيات بتدريس وحدات الكهرباء ووحدات الالكترونيات وفي حالة عدم تواجد تخصص الالكترونيات بالمدرسة يقوم معلمي تخصص الكهرباء بتدريس (وحدات الالكترونيات ووحدات الكهرباء).

- في حالة عدم تواجد تخصص الكهرباء والالكترونيات بالمدرسة يقوم التوجيه الفني لكل تخصص بالمحافظة يعمل (ندب جزئي) لتدريس الوحدات الخاصة به من أقرب مدرسة وتحت أشراف التوجيه الفني بالمحافظة وذلك حرصاً علي سير العملية التعليمية.