شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تصوم أحد السامرية بالأسبوع الرابع من الصوم الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، أحد السامرية اليوم والذى يأتى فى نهاية صوم الأسبوع الرابع من الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة 16 أبريل.

ويُقرأ إنجيل السامرية في كنيستنا 3 مرات في السنة القبطية الليتورجية: في الأحد الرابع من الصوم الكبير والأحد الثالث منالخماسين المقدسة، والسجدة الثالثة يوم عيد العنصرة.

ونترنم في المديحة التي يصلى بها أثناء التوزيع فى القداس الإلهى الرابع (رب الجيوش العلوية اتضع وأخذ جسم إنسان وتكلم معالمرأة السامرية قال لها اسقيني فاني عطشان)، عندئذٍ نتطلع إلى المسيح ينبوع الماء الحي الذي كل من يؤمن به تجري من بطنه أنهارماء حية، فتتحول حياتنا كما كان مع تلك السامرية التي أخبرت أهل السامرة انظروا إنسان قال لي ما قد فعلت، من خاطئة إلى كارزةومبشرة لكل أهل السامرة.