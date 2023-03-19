شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستورد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "التغيرات المناخية" واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه اى إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل حول الوضع المائى وكيفية اداراة المنظومة المائية

1- مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل ، وتصل إحتياجات مصر المائية الى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنوياً .

2- العجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه .

3-يتم إستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب من المياه سنوياً .

4- يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية ، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث.

5- يتم إنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يومياً ، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر .

6- يتم تنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.