شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يستقبل وزير الصحة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق، وعضو البرلمان المصري، ورئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والمهندس أمير هلال، أمين قسم أمانة الظاهر من حزب مستقبل وطن، والأستاذ أيمن فؤاد، الأمين المساعد لقسم أمانة الظاهر، من حزب مستقبل وطن.

ورحب الأب الربان بالضيوف معبراً عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، حيث تعد هي الزيارة الأولى من نوعها، ثم شرح لهم عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية وتاريخها العريق، ودار الحديث عن أهمية الوجود الكنسي في المجتمع المصري، ودعم المؤسسات والهيئات الحكومية للكنيسة.

وصرح الأب الربان أن الكنيسة تشهد عصراً جديداً في الجمهورية الجديدة وذلك من خلال التطوير ليس فقط المادي ولكن أيضاً الفكري والمعنوي، وأضاف أنالتعاون المشترك المتبادل بين كل من الكنيسة والدولة بمثابة سلم نحو النجاح والانتصار على الجهل والعشوائية.

وأعرب الدكتور أشرف حاتم عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للكنيسة، حيث تعرف على أنشطتها وخدماتها المتنوعة، وتطلع للتعاون المشترك القريب بينهوبين الكنيسة، وتمنى التوفيق والنجاح الدائم لكل مساعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية داخل المجتمع المصري.