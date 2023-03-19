شكرا لقرائتكم خبر عن أهم التفاصيل حول أقدم محطة بحثية فى العلوم الزراعية بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "محطة سخا" بمحافظة كفر الشيخ منارة العلم والعلماء فهى أكبر وأقدم محطة بحثية في العلوم الزراعية بالشرق الأوسط، وتتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول محطة سخا: -

1- بدأ العمل فيها منذ عام 1960 ، نظرا لموقعها المتميز فى وسط الدلتا .

2- تعتبر محطة سخا بما تضمه من أعضاء الهيئة البحثية الفريق المعاون لها صمام أمان لتوفير تقاوي الأساس والتقاوي المعتمدةللمزارعين وخاصة المتحملة التغيرات المناخية المختلفة والإصابة بالآفات للحصول على أعلى إنتاجية ضمن حزمة توصيات تضمن سلامةالمنتج الغذائي للشعب المصري.

3- تقوم المحطة بدورها المجتمعي عن طريق البرامج التدريبية التي يقوم بها شق التدريب والإرشاد بالمحطة بتوفير المعلومة الزراعية لكافةالمهتمين بالشأن الزراعي "المتخصصين – غير المتخصصين" و توفير برامج تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة البحثية لنقل أحدثتكنولوجيا المجال الزراعي.

4- تعمل إدارة المحطة حالياً على وضع استراتيجية لرقمنة المحطة طبقاً لخطة الدولة 2030 لمواكبة كل ما هو جديد لتظل المحطة منارة للعلموالعلماء.

5- من أهداف المحطة تعظيم إنتاجية المحاصيل و حل المشاكل التي تواجه الانتاج النباتي و إنتاج تقاوى المربى والأساس والاشراف علىإنتاج التقاوي المسجلة والمعتمدة و نقل تكنولوجيا الزراعة الحديثة للمزارعين عن طريق الارشاد وبرامج التدريب المختلفة.

6- تضم المحطة أنشطة 80 قسم بحثى تابعة لـ 12 معهد علمي هي المحاصيل الحقلية و القطن و المحاصيل السكرية و محطة بحوثالبساتين و الأراضي والمياه و تكنولوجيا الاغذية و أمراض النبات و وقاية النباتات و الارشاد و الاقتصاد الزراعى و الهندسة الزراعية والمعمل المركزي لبحوث الحشائش.

7- يعمل بالمحطة عددا من الحاصلين على درجة الدكتوراه فى التخصصات المختلفة .

8- تضم حوالى 14 مبنى موزعة على الأقسام البحثية المختلفة والمعامل المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية ، والقاعات الخاصة بالمؤتمرات،إضافة إلى محطات الغربلة، والمكتبات العلمية، والصوب الحديثة.

9- تخصص مزرعة بحثية لإقامة التجارب البحثية المختلفة مساحتها 1048 فدان وورشة تضم أحدث الآت الخدمة والزراعة والحصاد.

10- تقع محطة البحوث الزراعية على خط طول 31 غربا وخط عرض 31 شمالا، على ارتفاع 36 مترا من سطح البحر، وهذا الموقع يعتبرمناسبا لنمو جميع المحاصيل المختلفة من حيث الظروف الجوية وكذلك نوعية التربة.