شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الإكوادور إلى 14 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي الإكوادور وشمال بيرو، ما ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.