شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية.. العظمى بالقاهرة 20 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على أغلب أنحاء الجمهورية والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب ، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.