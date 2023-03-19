شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: عوائد مشروع تطوير كورنيش المقطم تزيد على 60 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير كورنيش المقطم، سيقام على مساحة حوالي 2 مليون متر في موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، بتكلفة تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر وبإجمالي عوائد تزيد على 60 مليار جنيه.

وأوضح محافظ القاهرة، أن المشروع ينقسم إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، و يحتوي على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وحسن شحاته وزير القوى العاملة، حفل توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، مع مكتب "فوستر + بارتنرز"، للقيام بأعمال التصميم والرسومات الخاصة بالمشروع، الذى يجرى تنفيذه بالشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة سكوب التابعة لمجموعة السويلم السعودية.