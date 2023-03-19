%85 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة بيع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة بيع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض؟"، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة بيع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

وأيد 85% من القراء تغليظ عقوبة بيع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بينما عارض 15% من القراء تغليظ عقوبة بيع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.