شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحصل على تصريح للحصول على تيار كهربائى لزينة رمضان.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن طرق الحصول على تصريح من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك للحصول على وصلة تيار كهربائي لعمل زينة شهر رمضان المبارك للحفاظ علي سلامة المواطنين و استقرار الشبكة القومية للكهرباء وعدم تعرضها لأى أعطال بالإضافة إلى تجنب التعرض لغرامات مالية ضخمة.



1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك و تقديم طلب الحصول على وصلة تيار كهربائي لعمل زينة شهر رمضان المبارك.

2- اطلب من شركة الكهرباء توفير فنى متخصص لعمل وصلة تيار كهربائي بشكل سليم لا يضر بسلامة المواطنين ولا الشبكة.

3- فى حالة توصل زينة رمضان على عداد الوحدة السكنية أو التجارية لن تكون هناك حاجة لعمل تصريح.

4- الحصول على موافقة من شركه الكهرباء يضمن لك عدم التعرض لغرامات مالية ضخمة تصل لإضعاف قيمة الاستهلاك الفعلى باعلى سعر شريحة للكيلو وات ساعة بمبلغ 145 قرش.

و كان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن اى مواطن يرغب فى توصيل التيار الكهربائي لعمل زينة رمضان من خلال عداد وحدة سكنية أو تجارية لن يتم تحرير محضر ضده ، لافتا إلى أن من يرغب فى الحصول على وصلة من أكشاك أو مهمات الكهرباء التابعة لشركة توزيع الكهرباء يمكنه التوجه للشركة والحصول على تصريح بذلك و توفير أحد الفنيين لعمل الوصلة بشكل فنى لا يوثر على استقرار الشبكة.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ملاحقة سارقي التيار الكهربائي بهدف زينة رمضان على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء و الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.