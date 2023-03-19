شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للإبلاغ عن مخالفات التجار والمقاهى بالجيزة خلال رمضان.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
وخصصت المحافظة، عددا من الطرق والآليات للتواصل مع المواطنين يوميا بمختلف الأحياء والمراكز والمدن؛ من أجل التيسير عليهم وسرعة التواصل معهم للإبلاغ عن الشكاوى بشأن مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة والإشغالات والتعديات، والإبلاغ عن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، وذلك على النحو التالي:
1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.
2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).
3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).
4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.
5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444
كما وجه المحافظ بالمتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع الإشغالات وعدم إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان بدون الحصول علي تصاريح من الجهة المختصة لمراجعه عناصر السلامه والحماية المدنية وبغير المواقع المخصصة لها لعدم إعاقة الحركة المرورية.